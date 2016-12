-¡Oh hi de puta, bellaco, y cómo es católico!…

Se inició el juicio de Andrónico Luksic contra el diputado gaspar Rivas por decirle “hijo de Puta”. Todos sabemos que la madre de Andrónico no ha ejercido la prostitución, por lo tanto los dichos del diputado no fueron en sentido literal, sino según él mismo declaró, mediante este epíteto señaló que es una “mala persona”. El diputado puede ser acusado de grosero, pero no de cometer delito.

Hijo de puta, significado del concepto

Según el diccionario de la RAE:

Según Wikipedia

“Hijo de puta es una expresión soez y un disfemismo que se utiliza habitualmente como insulto, aunque tiene también otras connotaciones en función del contexto en que se pronuncie. Según el Diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española, es una forma vulgar de denominar a alguien “mala persona”.

Origen y evolución

El empleo de vocablos como ‘hi de puta’ o ‘hijo de puta’ es habitual en la literatura del Siglo de Oro y en obras como El Quijote o El Buscón.10

Según el lingüista José Antonio Millán, la ambivalencia de “hijo de puta” como ofensa y como encomiástico data ya de la literatura del Siglo de Oro, basándose en la definición de Gonzalo Correas, quien en su Vocabulario de refranes y frases proverbiales definía Hi de puta como una expresión que se empleaba “encareciendo o alabando en bien o en mal”.11 Ya en 1553 Juan de Valdés en su Diálogo de la lengua aclaraba el uso en la época de ‘hi’ por ‘hijo’, asociando ‘hi de puta’ con ‘hijo de puta’.

En efecto, en una de las obras cumbre de la literatura en castellano, Don Quijote de la Mancha, del siglo XVII, se emplea, en castellano antiguo la expresión hi de puta en algunos pasajes, en uno de los cuales Sancho Panza alude a esta dicotomía:

-¡Oh hi de puta, bellaco, y cómo es católico!…”

Si el concepto Hijo de Puta aparece en el Quijote para definir una mala persona, no se puede perseguir a alguien por usarlo.

Según AsiHablamos.com, El diccionario latinoamericano, para poder entendernos,

“Hijueputa = Significado de Hijueputa en Latinoamérica en Chile.

Palabra utilizada para ofender a otra persona. no necesariamente se utiliza para ofender a la madre pero si se considera un insulto muy “grave”.

oie Juan, eres un hijoeputa mal nacido!!!!!!!!!!”

Mala persona

Quien es responsable de la construcción de un tranque de relaves que pone en peligro a miles de personas. Quien contamina el agua de Santiago y pone en peligro el abastecimiento futuro. Quien compra votos de pobladores para hacer sus proyectos. Quien paga campañas de políticos que trabajan para él. Quien mató políticamente a Bachelet… puede ser calificado con propiedad como una mala persona, y se puede usar la acepción hijoepu u otras similares…

1993 Censura de libro, violación de derechos humanos

El periodista chileno Francisco Martorel, escribió en Argentina el libro “Impunidad Diplomática” que relataba entre otras cosas, escándalos sexuales en los cuales estaba involucrada la familia Luksic. Luksic recurrió a los tribunales chilenos y logró impedir que el libro se vendiera en este país. En 1993 la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor del periodista y ordenó al gobierno chileno levantar la censura, cuestión que nunca ocurrió ( https://www.cidh.oas.org/annualrep/96span/Chile11230.htm). El libro puede leerse en https://es.scribd.com/doc/2731682/Impunidad-Diplomatica-Francisco-Martorell

Intento de censura a twitero

Tambien trató de censurar a un twuitero, pero la justicia rechazó la querella.

Es decir Andrónico además de ser una mala persona, vive tratando de amordazar a quien lo denuncia.

Si van a censurar al diputado Rivas, se requiere censurar al Quijote de La Mancha.

Adjunto prontuario, de quien coincidiendo con el diputador Rivas, pienso que es una mala persona.