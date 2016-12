Un noveno involucrado fue excluido del proceso tras demostrar que no sabía nada del asunto, mientras tres fueron procesados por incumplimiento de deberes militares, pues aunque no participaron en el espionaje, tenían conocimiento de éste y no lo denunciaron, como era su obligación.

“Lo primero que hicimos fue desembarcar a los involucrados, que fueron detenidos inicialmente, y a las involucradas se les dio apoyo psicológico y se les ofreció la alternativa de desembarcar, pero ellas decidieron quedarse a bordo, porque obviamente entienden que es una cosa aislada y tuvieron todo el apoyo, como correspondía, del resto de sus compañeros”, cerró. *Fuente: Infobae

Ex almirante Arancibia: “Me opuse al ingreso de la mujer a la Armada por las cosas que se podían prever”

“Entiendo que finalmente entraron y entraron porque era una necesidad institucional, pero lo que está ocurriendo era algo que podíamos haber previsto”, recalcó.

El ex comandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia, se refirió al escándalo al interior de la fragata Lynch, donde un grupo de marinos registraba imágenes íntimas y de connotación sexual de sus compañeras para luego compartirlas vía Whatsapp.

“Yo les voy a contestar de otra manera: Yo me opuse terminantemente al ingreso de la mujer a la Armada por todas estas cosas que se podían prever”, aseguró Arancibia. El ex miembro de la Armada lamentó el incidente, pero insistió en que si las mujeres no hubiesen entrado a la institución estas situaciones no hubiesen ocurrido.

“Entiendo que finalmente entraron y entraron porque era una necesidad institucional, pero lo que está ocurriendo era algo que podíamos haber previsto”, recalcó. En total son ochos los marinos procesados por la Fiscalía Naval, quienes habían montado una sofisticada red de cámaras para captar las imágenes íntimas desde distintos puntos estratégicos, utilizando para ellos ductos de ventilación y otros recovecos del buque.

La denuncia fue realizada por compañeros de las afectadas a la Comandancia en Jefe y luego a estratos superiores, lo que dio inicio a la investigación por parte de la Fiscalía Naval, la que en los últimos días procesó a los funcionarios, cuyos grados van entre marineros y sargentos 2°.

*Fuente: Publimetro